Treinador Luis Enrique anuncia morte da filha

O ex-seleccionador espanhol e antigo treinador do Barcelona, Luis Enrique, anunciou esta sexta-feira a morte da filha. Xana, de 9 anos, tinha sido diagnosticada há cinco meses com osteossarcoma, um tipo de cancro nos ossos que afecta particularmente crianças e adolescentes.

“Vamos sentir muito a tua falta, mas iremos lembrar-nos de ti todos os dias da nossa vida, com esperança de que, no futuro, nos voltaremos a encontrar. Serás a estrela que guia a nossa família”, escreveu o treinador no Twitter, agradecendo o carinho recebido nos últimos meses e deixando uma palavra de apreço à equipa médica dos hospitais San Joan de Deus e Santa Pau.

O mundo do desporto uniu-se numa mensagem de pesar colectiva. Pau Gasol, basquetebolista espanhol na NBA, Borussia Dortmund, um dos principais clubes do futebol germânico, e várias outras figuras e organizações juntaram-se a uma lista que também conta com o nome do FC Porto. “As nossas orações estão com Luis Enrique e a sua família”, escreveram os “dragões”, em resposta à publicação do treinador.

Não foram só personalidades do desporto a deixar uma palavra amiga a Luis Enrique neste momento difícil. O líder do Governo espanhol, Pedro Sánchez, enviou uma mensagem de carinho ao técnico. “Não existem palavras que possam acompanhar esta dor. O meu sentido abraço a Luis Enrique e a toda a família, ante a perda da pequena Xana”, escreveu no Twitter.

No passado mês de Julho, Luís Enrique deixou o comando técnico da selecção espanhola, alegando “motivos de força maior”. A saída causou surpresa, visto que o treinador apenas tinha assumido o cargo onze meses antes, em Junho de 2018, após a saída de Julen Lopetegui dias antes do início do Campeonato do Mundo na Rússia.

Dada a falta de motivos desportivos para esta saída, a razão que motivou esta decisão foi alvo de especulação. Sabe-se agora que a filha do treinador lutava contra um cancro, razão que terá justificado a pausa que o técnico colocou na carreira desportiva.