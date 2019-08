Sp. Braga vence na Rússia e confirma lugar na fase de grupos da Liga Europa

O Sporting de Braga vai juntar-se ao Sporting e FC Porto e será a terceira equipa portuguesa no sorteio desta sexta-feira da fase de grupos da Liga Europa. A equipa minhota, que na primeira mão tinha derrotado o Spartak Moscovo por 1-0, confirmou nesta quinta-feira a sua qualificação com novo triunfo, na Rússia, desta vez por 2-1.

Dois golos, ainda no primeiro tempo, da autoria de Ricardo Esgaio, fizeram o resultado final. O primeiro surgiu após um excelente remate de fora da área do avançado português. O segundo resultou de mais um remate de R. Esgaio, embora a bola tenha sofrido um desvio num defesa do Spartak.

O Spartak ainda conseguiria reduzir, já no minuto 89’, por intermédio de Bakaev, mas o desfecho da eliminatória não se alteraria.

As únicas más notícias para a equipa orientada por Sá Pinto foram as lesões de Wilson Eduardo e Tormena, ainda no primeiro tempo, e que obrigaram o treinador bracarense a duas substituições forçadas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Fica agora por saber se também o Vitória de Guimarães se irá apurar para a fase de grupos da Liga Europa, depois de um empate a zero em Bucareste, frente ao Steaua.