Só a lesão de Djokovic era imprevisível

“Bastante áspero e imprevisível” foi como Novak Djokovic se referiu à dor no ombro esquerdo que o incomodou bastante na noite de quarta-feira. Mesmo diminuído, o que lhe custou a perda do serviço por cinco vezes e muitos dos 44 erros não forçados, a vitória do líder do ranking sobre Juan Ignacio Londero, na segunda ronda do Open dos EUA, aconteceu como se previa, tal como a chuva que apareceu em Nova Iorque e apenas permitiu que se realizassem encontros nos dois estádios dotados com court amovível.

A vitória sobre Londero (56.º), por 6-4, 7-6 (7/3) e 6-1, colocou Djokovic no quinto lugar da lista dos mais vitoriosos no Open os EUA, igualando o seu ídolo de infância, Pete Sampras, com 71 encontros ganhos. Mas o objectivo principal é livrar-se das dores.

“A forma como começaram, a meio do primeiro set, levaram-me a questionar se conseguiria terminar o encontro. Foram um obstáculo no meu jogo, especialmente, no serviço e na esquerda. Não é fácil jogar com este tipo de sensação. Espero daqui a dois dias poder jogar sem dores”, afirmou Djokovic, que terá como próximo adversário o compatriota Dusan Lajovic (29.º) ou o norte-americano Denis Kudla (111.º) – um dos 54 encontros de singulares agendados para a jornada de quinta-feira em Flushing Meadows.

Houve ainda tempo para se ficar a conhecer mais uma promissora norte-americana, Catherine McNally (121.ª) que, quando nasceu há 17 anos, já Serena Williams tinha ganho o seu primeiro de seis títulos no Open os EUA, em 1999. O valor de McNally ficou demonstrado no primeiro set que venceu sem sofrer qualquer break, mas a experiente adversária, 20 anos mais velha, acabou por prevalecer, por 5-7, 6-3 e 6-1, terminando um minuto antes da meia-noite em Nova Iorque.

Mais rápidas foram Ashleigh Barty (2.ª), que eliminou Lauren Davis (73.ª), por 6-2, 7-6 (7/2), e Madison Keys (9.ª), vencedora de Lin Zhu (122.ª), por 6-4, 6-1.