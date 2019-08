Inter confirma chegada de Alexis Sánchez por empréstimo

O Manchester United cedeu Alexis Sánchez, futebolista de 30 anos, ao Inter e Milão durante uma temporada, não se sabendo ainda em que valor se encontra cifrada a opção de compra.

Numa publicação nas redes sociais, os italianos deram as boas-vindas ao reforço, que não é estranho à Liga italiana: Sánchez jogou pela Udinese entre 2008 e 2011.

Alexis Sánchez é o jogador mais bem pago do plantel dos “red devils” e pensa-se que o emblema inglês pagará parte do ordenado — 440 mil euros por semana, de acordo com a BBC Sports — enquanto o avançado estiver na Serie A.

Os ingleses não estavam satisfeitos com as exibições do avançado que, nos últimos 19 meses em Old Trafford, apenas marcou por cinco vezes em 45 partidas.