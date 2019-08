Carriço, Podence e Renato Sanches novidades na selecção

São três as grandes novidades que o seleccionador nacional Fernando Santos apresentou na convocatória da selecção nacional ​para a dupla jornada frente a Sérvia e Lituânia, em Setembro, a contar para o grupo B de qualificação para a fase final do Euro 2020 de futebol.

Numa convocatória que surge praticamente três meses depois da conquista da Liga das Nações, Fernando Santos chamou 25 atletas. Dyego Sousa é o único que sai das escolhas do seleccionador nacional face à anterior convocatória. Já em relação aos primeiros jogos do apuramento, em Março, as diferenças são maiores: João Mário (agora no Lokomotiv) e André Silva (AC Milan) ficam de fora.

Daniel Podence, extremo do Olympiacos, é a grande novidade na lista de convocados de Fernando Santos. Aos 23 anos, o ex-jogador do Sporting faz a sua estreia absoluta nas convocatórias da principal selecção portuguesa.

Já Daniel Carriço, central do Sevilha, e Renato Sanches, médio que está agora ao serviço do Lille, regressam aos escolhidos do seleccionador português.

O encontro diante dos sérvios está agendado para 7 de setembro, no Estádio Rajko Mitic, em Belgrado, enquanto a partida com os lituanos será disputada dia 10 do mesmo mês, no Estádio FF, em Vilnius. Os dois jogos têm pontapé de saída aprazado para as 19.45 horas.

Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no dia 7 de Setembro, e viaja até à Lituânia, no dia 10, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento directo para o próximo Europeu.

No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).

Portugal, actual detentor do título, segue no quarto e penúltimo lugar do grupo B com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e do que o Luxemburgo, que é segundo com quatro.

Com mais um jogo que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.

Os dois primeiros lugares do agrupamento dão acesso directo ao Euro 2020. Caso falhe a qualificação no grupo, Portugal tem, pelo menos, assegurada a presença no “play-off”, via Liga das Nações.

Convocatória

Guarda-redes - Beto (Goztepe), José Sá (Olympiakos) e Rui Patrício (Wolverhampton).

Defesas - João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Barcelona), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Daniel Carriço (Sevilha), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) e Mário Rui (Nápoles).

Médios - Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Bétis), Bruno Fernandes (Sporting), João Moutinho (Wolverhampton), Pizzi (Benfica) e Renato Sanches (Lille)

Avançados - Bernardo Silva (Manchester City), Daniel Podence (Olympiakos), Gonçalo Guedes (Valencia), Rafa Silva (SL Benfica), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Wolverhampton) e João Félix (Atlético Madrid).