Benfica renova com Vlachodimos até 2024

O actual guardião da baliza do Benfica, o grego Odysseas Vlachodimos, renovou contrato com as “águias” até 2024. O guarda-redes – cujo anterior vínculo era válido até 2023 – assume o papel de titular indiscutível no emblema da Luz, depois de os “encarnados” terem estado perto de contratar Mattia Perin na janela de transferência de Verão. As boas exibições no início da presente temporada terão demovido os responsáveis do emblema da Luz da busca por um novo guarda-redes, e manutenção do grego de 25 anos.

“Estou contente e orgulhoso por assinar um novo contrato. Sinto-me muito bem no clube. O Benfica é como uma família e, por isso, estou muito orgulhoso”, afirmou o guarda-redes, em declarações aos órgãos de comunicação do clube.

Vlachodimos foi uma peça importante para a equipa de Bruno Lage na época passada. O guardião fez 50 partidas, totalizando 4525 minutos.