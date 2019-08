Benfica defronta Zenit, Lyon e Leipzig na Liga dos Campeões

Zenit, Lyon e Leipzig são os adversários do Benfica na Liga dos Campeões 2019/20. O sorteio desta quinta-feira, no Mónaco, ditou que a equipa “encarnada” encontrará o Zenit, equipa teoricamente mais acessível do pote 1, o pote dos “tubarões”.

Destaque, ainda, para o duelo entre o Benfica e o português Anthony Lopes, guarda-redes do Lyon, num grupo G que dará à equipa de Bruno Lage viagens à Rússia, a França e à Alemanha.

O sorteio – apresentado pelo jornalista português Pedro Pinto, com ajuda dos internacionais Hamit Altintop, Wesley Sneijder e Petr Cech – estipulou, ainda, que Barcelona, Borussia Dortmund e Inter se encontrarão no “grupo da morte”, o grupo F, juntamente com o Slavia Praga. Caso continue em Dortmund, Raphaël Guerreiro vai defrontar o Barcelona, de Nélson Semedo, neste grupo, num duelo entre dois laterais convocados por Fernando Santos para a selecção portuguesa.

Em matéria de portugueses, nota para confronto entre Juventus e Atlético de Madrid (Ronaldo contra João Félix), num grupo que ainda terá o Lokomotiv, de João Mário e Éder. Já o Manchester City, de Bernardo Silva e João Cancelo, vai defrontar o Shakhtar, treinado por Luís Casto, e a Atalanta, única equipa estreante na prova.

No grupo H haverá disputa entre Bruno Varela (Ajax), Gonçalo Guedes (Valência) e José Fonte, Xeka, Renato Sanches e Tiago Djaló (Lille).

Composição dos grupos:

Grupo A: PSG, Real Madrid, Club Brugge e Galatasaray

Grupo B: Bayern de Munique, Tottenham, Olympiacos e Estrela Vermelha

Grupo C: Manchester City, Shakhtar, Dínamo Zagreb e Atalanta

Grupo D: Juventus, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen e Lokomotiv

Grupo E: Liverpool, Nápoles, Salzburgo e Genk

Grupo F: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter e Slavia Praga

Grupo G: Zenit, Benfica, Lyon e Leipzig

Grupo H: Chelsea, Ajax, Valência e Lille