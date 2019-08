Chegam aos cinemas, entre outros, O Falcão Manteiga de Amendoim, uma comédia dramática de Tyler Nilson e Michael Schwartz, Blinded by the Light - O Poder da Música, um filme de Gurinder Chadha baseado no livro de memórias do jornalista Sarfraz Manzoor, e Vem e Vê, a cópia restaurada do drama de guerra realizado por Elem Klimov em 1985.