José Filipe Costa compete no Festival de Londres com Prazer, camaradas!

O filme português Prazer, Camaradas! estará em competição no 63.º Festival de Londres, que decorre em Outubro na capital britânica. O novo documentário de José Filipe Costa integra a secção competitiva de documentários, concorrendo ao prémio Grierson, que distingue filmes “com integridade, originalidade e significado social e cultural”, de acordo com informação disponibilizada esta quinta-feira no site oficial do festival.

Prazer, Camaradas!, que teve estreia este mês no Festival de Locarno, na Suíça, junta histórias vividas em cooperativas e aldeias portuguesas no pós-25 de Abril de 1974, contadas por portugueses e estrangeiros que as viveram, ou que passaram por situações semelhantes.

A programação do 63.º Festival de Cinema de Londres inclui ainda outros dois filmes portugueses: Vitalina Varela, de Pedro Costa, e Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre, de Gabriel Abrantes.

Vitalina Varela, que venceu este mês o Leopardo de Ouro no Festival de Cinema de Locarno, integra a secção Dare, na qual são exibidos “filmes que fazem o espectador sair da sua zona de conforto”. Em Locarno, o filme arrecadou ainda o prémio de melhor interpretação feminina, atribuído à protagonista, Vitalina Varela, que foi também distinguida pela imprensa com o Prémio Boccalino d"Oro para melhor actriz.

O filme conta a história de uma mulher cabo-verdiana que viveu grande parte da vida à espera do marido, Joaquim, emigrado em Portugal. Sabendo que ele morreu, Vitalina chega a Portugal três dias depois do seu funeral.

Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre, que teve estreia em Maio no Festival de Cannes, em França, e venceu em Julho o prémio de Melhor Ficção do festival Curtas de Vila do Conde, será exibido na secção Laugh, dedicada ao “humor em todas as suas formas”.

O filme, que combina animação e imagem real, foi rodado dentro do Museu do Louvre, em Paris, palco de uma ficção em que as obras de arte ganham vida assim que as portas fecham. Uma banal escultura de uma jovem rapariga, ignorada pelos visitantes por estar ao lado da Vitória de Samotrácia, decide sair e conhecer a vida fora do museu, .

0 63.º Festival de Londres decorre de 2 a 13 de Outubro.