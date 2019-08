Cenas da vida familiar no tribunal e nas estrelas – e com Irreversível agora invertido

Adam Driver e Scarlett Johansson divorciam-se em Marriage Story, de Noah Baumbach. Brad Pitt aventura-se no espaço à procura do pai em Ad Astra, de James Gray. Haifaa Al-Mansour filma o quotidiano das mulheres na Arábia Saudita em The Perfect Candidate. E o casal Bellucci e Cassel, ainda sem mácula, na nova versão de Irreversivel, de Gaspar Noé: fotos de família no Festival de Veneza.