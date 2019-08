Prémio simpatia

Há que dizer que é sempre simpático ver um filme cuja personagem principal é um deficiente que não é definido pela sua condição. Antes pelo contrário: O Falcão Manteiga de Amendoim afadiga-se a provar que ter síndrome de Down não é um problema a não ser que o queiramos tornar num. Ao fim de um certo tempo já não vem ao caso que Zak, o miúdo entregue ao estado que não sabe o que fazer dele e que foge para viver aventuras, tenha uma deficiência física porque estamos a ver um ser humano que tem os mesmos problemas e as mesmas questões que as pessoas supostamente “normais” que encontra.

