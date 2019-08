Descoberto no Peru um dos maiores locais de sacrifício de crianças da história

Um grupo de arqueólogos descobriu, no Peru, uma vala comum com os restos mortais de 227 crianças com idades compreendidas entre os cinco e os 14 anos. Pela posição dos cadáveres e outros elementos encontrados no local, pensa-se que estas crianças pertenciam ao povo Chimú, uma das civilizações que dominava a costa Norte do Peru entre os séculos XIII e XV. O sacrifício de crianças era um acto comum — e característico — deste povo, com vários locais de sacrifícios já descobertos.

A equipa de arqueólogos avançou que este ritual em particular ocorreu há mais de 500 anos. O povo Chimú terá tido como finalidade agradar aos deuses para que estes colocassem um ponto final a um fenómeno meteorológico conhecido como El Nino, que origina a subida da temperatura da água do mar e provoca chuvas torrenciais. A campa mostra que as crianças foram enterradas durante a época de chuvas, o que leva os cientistas a acreditar que este terá sido o motivo para o sacrifício em grande escala.

A campa onde os esqueletos foram encontrados está situada em Huanchaco, a norte da cidade de Lima. Feren Castillo, um dos arqueólogos que coordena as escavações, afirmou à AFP que ficou surpreendido com o número de restos mortais encontrados. “Este é o sítio onde o maior número de ossadas de crianças sacrificadas foi encontrado.” O arqueólogo admite, porém, que a contagem poderá continuar a subir. “Está fora de controlo, este acontecimento com crianças. Onde quer que escavemos, encontramos mais um”, conclui, citado pela Al-Jazira​.

Algumas destas crianças ainda tinham pele e cabelo quando foram encontradas pela equipa de escavação.

A civilização Chimú foi conquistada pelos Incas que, por sua vez, foram colonizados pelos espanhóis.​