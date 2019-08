Tentativa de extinção de sindicato serve fins políticos, acusa Garcia Pereira

O advogado Garcia Pereira, perito em questões laborais, considera inaceitáveis os termos em que o Ministério Público está a pedir a dissolução do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP). E acusa os procuradores de estarem a actuar como braço armado do Governo, com o objectivo de descredibilizar a luta dos trabalhadores, como já fizeram, no seu entender, no caso de greves dos professores e dos enfermeiros.

