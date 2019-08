Ministério Público pede dissolução do sindicato de matérias perigosas

O Ministério Público (MP) pediu a dissolução do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) numa acção que deu entrada este mês junto do Tribunal do Trabalho de Lisboa, disseram hoje à agência Lusa fontes judiciais.

Na área de distribuição de processos do Portal Citius, do Ministério da Justiça, é possível verificar que a Petição Inicial, que tem como “autor” o MP e como “réu” o SNMMP, deu entrada no Juízo do Trabalho de Lisboa em 9 de Agosto, foi distribuída ao Juiz 3 no dia seguinte e o processo está classificado como “Impugnação Estatutos/Delib.Assembleias/Actos Eleitorais”.

Segundo as mesmas fontes, como a acção deu entrada em período de férias judiciais, só no início de Setembro é que o processo chegará às mãos do juiz a quem foi distribuído, razão pela qual o SNMMP ainda não foi “citado” para se pronunciar sobre a mesma.

Depois de duas greves (uma em Abril e outra este mês), os motoristas de matérias perigosas vão voltar a parar entre os dias 7 e 22 de Setembro, mas desta vez só aos fins-de-semana e trabalho extraordinário.