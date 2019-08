Judiciária investiga assalto violento a rapper no Algarve

O episódio está a ser noticiado nos meios de comunicação social britânicos que dão conta que Mist, um rapper de 27 anos, terá sido baleado numa perna, na noite de terça-feira, durante um assalto à vivenda onde se encontrava a passar férias com mais seis amigos.

Fonte da GNR confirmou a ocorrência mas não a identidade da vitima, sublinhando que a investigação ficou a cargo da Policia Judiciária (PJ).

O gabinete de imprensa da PJ, por sua vez, confirmou ao PÚBLICO, que através da Directoria do Sul, está a ser investigada “a eventual prática de um crime de roubo ocorrido no dia 27 de Agosto de 2019, por volta das 23 horas, em Almancil, numa residência particular”.

“O crime em questão, com contornos ainda por esclarecer, foi perpetrado por dois indivíduos, que se expressaram em língua Inglesa, munidos de armas de fogo”, referiu a mesma fonte, sublinhando que, “durante a ocorrência foi efectuado um disparo, que atingiu o membro inferior de um dos ocupantes da residência, de nacionalidade inglesa”.

De acordo com a PJ, “conduzido as urgências hospitalares, a vitima recebeu tratamento e teve alta, constatando-se que o disparo o atingira superficialmente”, e sublinha que "o modus operandi dos suspeitos, não se enquadra no modo de actuação típico de um crime de roubo, nada tendo sido remexido ou levado do interior da residência onde ocorreram os factos, além de terem sido subtraídos objectos pessoais da vitima atingida”.

Segundo o jornal britânico Mirror, um dos primeiros a avançar com a noticia, o assalto à vivenda que fica na Rua Sacadura Cabral, ao lado da Quinta do Lago, terá ocorrido por volta das 22 horas e terá sido levado acabo por “dois ou três homens com um sotaque irlandês”.

O único baleado terá sido mesmo o rapper a quem terão levado o passaporte, o telemóvel e jóias.

Rhys Thomas Silvester, nome verdadeiro do cantor, terá sido levado para o Hospital de Faro por dois amigos no carro. Não houve chamada para o 112. O ferimento não terá sido grave porque o músico já teve alta hospitalar.

O PÚBLICO contactou Craig D'Souza, agente de Mist, mas até ao momento não foi possível obter um comentário.