Duas pessoas morrem afogadas em praia de Cortegaça

Dois banhistas morreram esta quarta-feira afogados numa praia não vigiada de Cortegaça, no concelho de Ovar, onde três pessoas ficaram feridas durante a tentativa de socorro, revelou fonte dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz. Pelo menos três pessoas ficaram feridas: um homem que tentou salvar o homem e a mulher em perigo e dois nadadores salvadores.

Segundo revelou à Lusa fonte dessa corporação do distrito de Aveiro, o alerta às autoridades foi dado por volta das 12h por um civil que se apercebeu de um casal sexagenário em risco de afogamento numa zona costeira de difícil acesso em Cortegaça, logo a sul da Praia dos Pescadores, em Esmoriz.

A vítima do sexo masculino foi resgatada “sem vida”, depois de tentativas de salvamento em que uma pessoa que se encontrava na praia e dois nadadores-salvadores dos bombeiros registaram “ferimentos ligeiros”. O banhista teve de ser retirado do mar e transportado para o hospital com ferimentos, avança o Jornal de Notícias.

A equipa ainda está a tentar recuperar o corpo da mulher. A mesma fonte da corporação de Esmoriz afirma que as operações estão a ser acompanhadas por 22 bombeiros e outros operacionais da Protecção Civil, inclusive Polícia Marítima.

Às mesmas buscas também estão afectas oito viaturas, entre as quais ambulâncias, motos de água e barcos.

A Polícia Marítima não esteve disponível para prestar esclarecimentos.