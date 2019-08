Navios de turismo suspeitos de descargas no Douro. Polícia levanta cinco autos numa semana

Em apenas seis dias, a Polícia Marítima levantou cinco autos de notícia, que poderão resultar em contra-ordenações, a navios de turismo no Douro, relacionadas com eventuais descargas no rio. Nenhuma é “tão grave” como a que foi filmada no cais do Pocinho, a 27 de Junho, e cujo inquérito ainda decorre, explica o capitão dos Portos do Douro e de Leixões, Cruz Martins, mas, dependendo da gravidade do despejo, todas poderão estar sujeitas a coimas entre os 2500 e os 30 mil euros.

