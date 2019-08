Alentejo tinha 129 vagas para contratar jovens médicos. Só conseguiu 20

Se no Norte as vagas vazias foram de 12,9%, no Centro de 26,7% e em Lisboa e Vale do Tejo 21,9%, no Alentejo e no Algarve as percentagens são muito superiores. No Algarve foram 44,1% e no Alentejo 84,4% — a taxa mais elevada de vagas por ocupar. No país foram colocados a concurso 1264 postos de trabalho, dos quais 909 foram ocupados.