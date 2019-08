Partidos contam gastar 8,1 milhões de euros na campanha. PS é o campeão

No próximo dia 6 de Outubro, o país vai a votos. Até lá, os partidos estarão em clima de campanha e já se sabe quanto dinheiro contam gastar. Os cartazes, as viagens, os comícios, os espectáculos, os brindes e as restantes acções de campanha vão custar 8,1 milhões de euros, um valor que fica aquém das despesas estimadas nas últimas legislativas — em 2015 — quando os partidos e coligações apresentaram um orçamento de 8,8 milhões de euros. Os números foram revelados esta quarta-feira pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, que recebeu 18 orçamentos no Tribunal Constitucional. Contas feitas, a despesa ronda os 450 mil euros por força política. E o PS é o campeão dos gastos.

Os socialistas contam gastar cerca de 2,4 milhões de euros — um valor que fica abaixo da despesa de 2015, quando o PS orçamentou 2,6 milhões de euros. Por oposição, no final da lista surge o Partido da Terra (MPT), que não prevê quaisquer despesas e apresenta um orçamento a zeros.

Nas últimas eleições legislativas, PSD e CDS, em conjunto, apresentaram o maior orçamento da campanha. A coligação Portugal à Frente (PàF) estimava gastar 2,8 milhões de euros. Desta vez, os dois partidos concorrem separados e é o PSD que assume o segundo lugar no ranking das despesas. Os sociais-democratas estimam gastar 2,05 milhões de euros. Já o CDS é o 5.º partido com a maior factura de despesas estimadas, com um orçamento a rondar os 700 mil euros. Curiosamente, somando todas as rubricas de gastos dos dois partidos, o orçamento seria exactamente o mesmo que foi apresentado em conjunto há quatro anos.

O terceiro maior orçamento é o da coligação que junta PCP e Os Verdes (CDU). Os dois partidos estimam gastar cerca de 1,2 milhões de euros (em 2015 gastaram 1,5 milhões).

Em 4.º lugar surge o Bloco de Esquerda. Os bloquistas aumentaram o seu orçamento e prevêem gastos superiores a 983 mil, mais do que o CDS.

Na lista de partidos com assento parlamentar está também o PAN, que prevê gastar aproximadamente 138 mil euros, um valor superior aos 30 mil euros apresentados em 2015. No entanto, ainda assim, o orçamento do partido de André Silva surge atrás de dois partidos estreantes em legislativas: a Aliança e o Chega, que apresentam um orçamento de 250 mil e 150 mil euros, respectivamente.

Na lista dos 10 partidos com o maior orçamento surgem ainda, por esta ordem, o Partido Democrático Republicano e a Iniciativa Liberal, com um orçamento de 100 mil e 50 mil euros.

Seguem-se o partido Juntos Pelo Povo, que orçamentou 28 mil euros, e o Reagir Incluir Reciclar (RIR), de Tino de Rans, que conta gastar 25 mil euros. Já o PCTP-MRPP espera que as despesas não ultrapassem os 18 mil euros na campanha para as legislativas e o Livre esboça um orçamento de 11 mil euros. Abaixo dos cinco mil euros surgem três partidos: o Partido Trabalhista Português — 4 mil euros —, o Partido Unido dos Reformados e Pensionistas e o Partido Nacional Renovador (PNR) — 1500 euros cada.

Uma vez que o prazo para apresentação das listas de candidatos termina no final desta semana, os dados finais ainda não foram disponibilizados pela Comissão Nacional de Eleições. No entanto, com base na lista apresentada pela Entidade das Contas e Financiamentos Políticos, contam-se para já pelo menos 22 candidaturas (de 21 partidos e uma coligação).

O prazo para a entrega dos orçamentos terminou esta segunda-feira, mas nem todos os partidos candidatos apresentaram as contas. De fora ficaram o Nós, Cidadãos!, o MAS (Movimento Alternativa Socialista), o PPM (Partido Popular Monárquico) e o POUS (Partido Operário de Unidade Socialista).