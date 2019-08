Costa recusa “coligação formal” com parceiros da esquerda: “Impossível”

A palavra-chave para António Costa é “estabilidade” e é em nome dela, e porque ela permita fazer face a futuras crises que possam advir, que recusa uma “coligação formal” de Governo, caso vença as eleições de Outubro sem maioria. Na entrevista à TVI, o primeiro-ministro diz que uma coligação formal de Governo poderia ser em muitas situações uma “violação das linhas identitárias” dos partidos que “tornaria impossível” um governo coeso e estável.

“É fundamental que um governo seja coeso e que tenha condições para governar no dia-a-dia. Se tivéssemos feito uma coligação formal, se calhar a solução teria sido menos estável do que aquela que tivemos. Houve muitas matérias que o Governo teve de assumir, se o Governo fosse de coligação, havia muitas decisões que BE e PCP não podiam aceitar”, disse António Costa na entrevista na TVI, num formato com perguntas de alguns elementos do público.

Costa citou o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, para defender que uma coligação informal seria impor condições a todos os partidos envolvidos, PS incluído, que não poderiam aceitar: “Ele tem dito sempre que o nível de compromisso depende do grau de convergência e o grau de convergência que temos não permite um compromisso maior”. Ora há em temas, lembrou que não há convergência como nas questões europeias ou até, lembrou, na gestão da greve dos motoristas. “Seria uma violação das linhas identitárias que o tornaria absolutamente impossível. Não vale a pena complicar a nossa vida política. É fundamental termos estabilidade”.

Olhando para trás, disse: “Tenho muitas dúvidas que tivesse corrido melhor”.

Já na segunda parte da entrevista, foi perguntado a António Costa se admite uma coligação com o PAN. A resposta foi semelhante, apesar de não tão taxativa: “O Governo tem de ser uma entidade coesa. Não devemos dar passos que não sejam seguros... e não sei se o PAN quer ser governo”.

A entrevista, que tem participação de alguns cidadãos das várias áreas, foi algo conturbada com a intervenção de uma professora que perguntou com insistência ao primeiro-ministro sobre que motivação teriam os professores para o início de mais um ano lectivo. António Costa começou por responder que essa motivação são em primeiro lugar “os alunos” e que os professores tiveram algumas melhorias nas suas condições.

A professora disse estar “revoltadíssima” com a situação actual nas escolas ao que o primeiro-ministro respondeu: “Sentem-se enganados pela forma como foi desenhada a sua carreira e não foi cumprida. Nunca assumi qualquer compromisso além do que conseguia fazer e fui aos limites dos limites do que podia fazer”, disse referindo-se ao facto de o Governo ter descongelado a carreira dos professores com alguma reposição do tempo de serviço (dois anos, nove meses e 18 dias), mas não com todo o tempo que os professores queriam ver descongelados, os nove anos, quatro meses e dois dias.

Costa promete reduzir IRS

Um dos temas que fez correr tinta na actual legislatura prendeu-se com o desagravamento fiscal para a classe média. Sobre esse assunto, Costa promete reduzir o IRS através da “criação de novos escalões”. “Vamos prosseguir a trajectória de desagravamento do IRS”, disse até porque a “classe media está particularmente esmagada”.

Além da redução de IRS, o primeiro-ministro assumiu que irá fazer um compromisso em Concertação Social para “estabelecer uma meta ambiciosa para a próxima legislatura” de aumento do salário mínimo.