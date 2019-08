Será este o filme porno mais “porco” de sempre?

Estamos em 2019, logo até o Pornhub continua a desenvolver a sua consciência ambiental. Depois de, entre outras coisas, ter lançado uma aplicação para poupar água e concebido a pornografia beesexual para salvar abelhas, o mais popular portal de conteúdos sexuais do mundo lançou agora o filme pornográfico mais dirty, vá, "porco" de sempre. Que, neste caso, não é como quem diz o mais explícito, mas sim o mais sujo. Literalmente.

O site levou a dupla romântica amadora Leolulu para uma das praias mais poluídas do mundo e apanhou-os numas quantas cenas para maiores de 18 rodeados de lixo. E convidam os utilizadores a ajudar a limpar, tal como a equipa de branco faz neste trailer. Basta... get down and dirty. Por cada visualização completa do filme (espertos!), o Pornhub responsabiliza-se por fazer uma doação ao projecto Ocean Polymers, que concebeu um sistema sustentável instalado num navio para "recolher e processar resíduos plásticos" dos mares. O site da campanha, onde também se pode aceder ao filme, deixa ainda algumas dicas para tornar o mundo mais limpo.

"Até hoje, podem ser encontradas 12,7 milhões de toneladas de plásticos nas profundezas dos nossos oceanos. O que talvez seja ainda mais chocante é que os cientistas prevêem que haja mais plástico que peixes nos nossos oceanos dentro de 30 anos", diz Corey Price, vice-presidente do Pornhub, em comunicado. E continua: "A poluição dos oceanos tornou-se no maior problema global da nossa vida e está a piorar. É por isso que é imperativo uar a nossa plataforma para aumentar a consciencialização e inspirar mudanças — não apenas por agora, mas também pelas gerações vindouras."