Variações

António Joaquim Rodrigues Ribeiro, mais conhecido por António Variações, foi um artista de pop rock que deixou um forte registo no nosso país. Apesar de não ter qualquer formação musical, conseguiu compor músicas intemporais que ainda hoje ouvimos no rádio. Deu provas da sua polivalência ao interpretar o Povo que Lavas no Rio, um os fados mais célebres da Amália Rodrigues, como o Toma o Comprimido e a Canção do Engate – três temas e três géneros musicais diferentes, todas igualmente bem conseguidas. Após 35 anos da sua morte, estreou no dia 22 um filme em homenagem ao cantor, que foi o mais visto no fim-de-semana e já é o filme português com a melhor estreia em 2019. Seguramente foi um dos melhores artistas musicais que o nosso país já viu passar e muito dificilmente haverá alguém semelhante. Não só pela capacidade de exprimir a sua música, mas também pela irreverência e pela excentricidade. Trata-se, portanto, de um indivíduo que nasceu muito cedo, pois estava muito à frente para a sua época, e, infelizmente, teve uma morte precoce.

Fábio Cravinho Coutinho

Sistemas pouco fiáveis

A falta de meios humanos tem sido a desculpa dos responsáveis da Segurança Social para que se continuem a pagar pensões a beneficiários já falecidos. Segundo um órgão de comunicação social, tais pensões somam valores na ordem dos milhões de euros. Esta é uma situação incompreensível, tendo em conta as facilidades proporcionadas pelas novas tecnologias, que facilitam o cruzamento de dados, pelo que tais pagamentos indevidos são a prova de que não há sistemas infalíveis, bastando para tal que seres humanos menos honestos procurem tirar partido dos mesmos.

Quando Portugal é um país onde as mentes férteis conseguem criar oportunidades, violando regras, podemos e devemos questionar as entidades competentes sobre a fiabilidade do sistema instalado, a quem aproveita as verbas pagas indevidamente e se estas não terão sido o resultado da manipulação do sistema em proveito dos intervenientes. Perante as debilidades constantes de um país onde por mais que se estudem estratégias, para se evitarem os abusos de sistemas pouco fiáveis, seria de todo importante para os cidadãos que fosse dada a oportunidade de se poder acreditar nas instituições que supostamente são criadas para servir os cidadãos.

Américo Lourenço, Sines

SNS para animais

Sou a favor da proposta do PAN -Partido-Animais-Natureza para a criação de uma “espécie de SNS para animais”. Portugal deve dar sinas ao mundo de ousadia e modernidade. Não é fácil falar de um SNS para animais quando há tanto a fazer no Serviço Nacional de Saúde fundado por António Arnaut. Não podemos esquecer que há milhares de pessoas que têm apenas por companhia cães e gatos, não tendo posses para idas a veterinários. As autoridades não podem esquecer as matilhas que têm atacado pessoas na via pública.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim