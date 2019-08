A suspensão do Parlamento britânico descodificada

O que significa suspender o Parlamento?

É o fim da sessão legislativa. Os deputados só voltam a reunir-se quando se inicia uma nova sessão legislativa, marcada por um discurso da rainha Isabel II, que o primeiro-ministro Boris Johnson confirmou que se realizará 14 de Outubro.

Quanto é que pode acontecer?

Pode ser um processo burocrático, que marca o fim de uma sessão legislativa. Mas o Parlamento pode também ser suspenso para ser dissolvido, antes das eleições, para que os deputados se possam concentrar na campanha eleitoral. Até ser dissolvido o Parlamento, o mandado dos deputados continua a ser válido.

O que é que acontece ao Governo?

Os ministros mantêm as suas pastas, e não há restrições ao anúncio de iniciativas governativas que possam ser vistas como vantajosas para quaisquer candidatos ou partidos nas eleições que se possam seguir. Essas restrições só se aplicam após a dissolução do Parlamento.

Quem pode suspender o Parlamento?

Essa é uma prerrogativa da rainha – que, por convenção, segue o conselho do primeiro-ministro. Não é preciso autorização dos deputados.

O que é que acontece à legislação que está a ser discutida no Parlamento?

Quando o Parlamento é suspenso, é posto um ponto final na maioria do trabalho legislativo em curso. No entanto, legislação apresentada pelo Governo na Câmara dos Comuns que ainda não completou o processo de aprovação pode ser passada para a próxima sessão legislativa – se o executivo assim o desejar. Mas o mesmo não acontece com iniciativas dos deputados. E enquanto o Parlamento está suspenso, não podem ser apresentadas novas moções.

De que forma pode a suspensão do Parlamento favorecer o Governo de Boris Johnson no processo do “Brexit”?

Dado o impasse parlamentar sobre o acordo assinado por Theresa May com a União Europeia para a saída do Reino Unido, alguns sectores do Partido Conservador têm defendido que o Governo devia suspender o Parlamento para prosseguir com o “Brexit” sem correr o risco de os deputados aprovarem legislação para travar o processo. Essa posição parece ter ganho. Mas este passo é altamente controverso, e pouco democrático, por se esquivar à aprovação do Parlamento. O ex-primeiro-ministro conservador John Major disse mesmo que pediria uma análise jurídica do aconselhamento do primeiro-ministro Boris Johnson à rainha Isabel II, se esta situação se verificasse. Não é claro, no entanto, se esta contestação jurídica teria pés para andar.