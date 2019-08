Governo inglês vai pedir à Rainha para suspender o parlamento

O governo de Boris Johnson vai pedir à Rainha Isabel II que suspenda o parlamento, semanas antes da data prevista para o “Brexit”, avança a BBC. Os jornais ingleses apontam para meio de Setembro, pouco depois de o parlamento voltar ao trabalho, o que deixaria muito pouco tempo aos deputados para aprovar quaisquer leis que impeçam a saída desordenada da União Europeia.

Uma fonte do gabinete do primeiro-ministro, citada pela BBC, diz que “chegou a altura de um novo governo estabelecer um plano para o país” para depois do “Brexit”.

Segundo a editora de política da BBC, Laura Kuenssberg, apenas um pequeno número de ministro saberia do plano, já que a ideia de suspender o parlamento é muito polémica.

A notícia surge depois de ontem à tarde o chanceler Sajid Javid ter cancelado um discurso agendado para esta quarta-feira, o que foi visto como uma indicação de que o governo poderia estar a planear eleições antecipadas.