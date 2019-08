Oito semáforos ainda com falhas de energia devido à trovoada de domingo

A Câmara Municipal do Porto informou esta quarta-feira que, dos 46 semáforos que foram afectados na cidade do Porto pela trovoada deste domingo, oito ainda permanecem com falhas de energia.

Deste número, a autarquia explicou que cinco semáforos ainda permanecem sem energia e três em intermitência.

A Avenida Rodrigues Freitas, a Rua D. João IV e a Rua Ouro são algumas das ruas da cidade do Porto onde, segundo a autarquia, a situação ainda se mantém.

A Câmara Municipal do Porto prevê que a situação fique resolvida “até ao final do dia” desta quarta-feira, salvaguardando a hipótese de “qualquer situação ser imponderável”.

“Acresce a indicação de que, diariamente, há situações de anomalias em semáforos pelo que nem tudo o que possa ser detectado na rua tenha obrigatoriamente a ver com o episódio de tempestade”, frisa.

Na segunda-feira, a autarquia confirmou à Lusa que a trovoada que afectou a região Norte do país provocou falhas de energia em 46 semáforos da cidade do Porto e afectou a comunicação e gestão remota de 81.