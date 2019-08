Encontrou e devolveu 3700 euros. Trabalhador municipal de Viana do Castelo recebe louvor

O conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo aprovou nesta quarta-feira um voto de louvor à assistente operacional que encontrou 3700 euros e os devolveu ao proprietário de um restaurante que os tinha perdido.

“O sentido de responsabilidade, altruísmo e a honestidade da assistente técnica de 58 anos é um exemplo que deve ser enaltecido”, disse à Lusa o presidente do conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo (SMSBVC), Vítor Lemos.

Vítor Lemos, que é também vice-presidente da Câmara de Viana do Castelo, justificou a aprovação do voto de louvor com a necessidade de “exaltar o gesto de cidadania e honradez” da cantoneira, que classificou de “exemplo público de princípios de nobreza e carácter”.

A história protagonizada por Maria de Jesus Moreira, funcionária daqueles serviços há quatros anos, foi divulgada, na segunda-feira, pela Rádio Geice, de Viana do Castelo, depois de ter tido impacto nas redes sociais.

O dinheiro foi encontrado durante as festas de Nossa Senhora da Agonia, no Cabedelo, na margem esquerda do rio Lima, quando Maria Jesus se preparava para iniciar mais um dia de trabalho.

Segundo relata a rádio local, a mulher, viúva e residente em Perre, encontrou uma caixa com o dinheiro e um brinco em ouro dentro de “uma caixinha de ourives”, relatou Maria de Jesus Moreira à Rádio Geice. No interior encontrava-se um contacto telefónico que a levou ao dono do dinheiro, o proprietário de um restaurante.

O dono agradeceu o gesto, dando à funcionária municipal uma gratificação e convidando-a para uma refeição com a família no estabelecimento que detém no centro histórico de Viana do Castelo.