ACP lança campanha para o uso de capacete em tronitas e bicicletas eléctricas

Têm sido notícia em algumas partes do mundo acidentes com trotinetes que causaram a morte a quem as conduzia. Em Portugal, desde que no Outono de 2018, as trotinetes começaram a rolar no país não há registo de vítimas mortais. De acordo com dados avançados pelo Jornal de Notícias esta quarta-feira, a PSP registou, no primeiro semestre de 2019, 74 acidentes envolvendo trotinetes, que provocaram 55 feridos ligeiros. Estes dados são referentes aos distritos de Lisboa, Porto, Faro e Coimbra.

“Até ao momento não foi registada qualquer vítima mortal como condutor de trotinete eléctrica”, confirmou ao PÚBLICO Virgílio Sá, Chefe da Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária da PSP, que participava na acção de sensibilização. Esta informação não corresponde ao que tinha sido avançado por Carlos Barbosa que antes afirmara que desde o início do ano já tinham morrido 16 utilizadores de trotinetes.

Não há dados sobre o número de trotinetes e de viagens feitas a nível nacional. Um número que tem sido divulgado aponta para as seis mil trotinetes partilhadas a rolarem só em Lisboa, realizando cerca de 13 mil viagens por dia. Se se tiverem em conta estes dados, o número de acidentes reportado acaba por ser “irrisório”, nota Ana Pereira.

E estão os automobilistas e os utilizadores de trotinetes, ciclistas e a própria cidade preparados para circularem todos em harmonia? “Se fosse uma coisa para a qual não estivéssemos preparados seria uma tragédia maior”, nota Ana Pereira. “A maioria da sinistralidade não grave, quer com bicicletas, quem com trotinetes são despistes, quedas, coisas que acontecem muitas vezes sem a interferência de mais ninguém. Tem a ver com a falta de experiência por parte das pessoas ou com a falta de condições da infra-estrutura”, repara a Bicycle Mayor de Lisboa.

Ao PÚBLICO, Virgílio Sá também confirma que a maioria dos acidentes registados foram despistes a solo, sem contudo precisar quantos. “Muitas vezes nem é preciso haver leis. Se houver civismo e respeito a lei passa ao lado. ‘Eu não faço isto porque senão sou autuado’. Não é esse sentimento que a polícia quer. A polícia quer que as pessoas respeitem os utentes na via”, alerta o Chefe da Divisão de Trânsito e Segurança Rodoviária da PSP, notando ainda que “os condutores de veículos de duas rodas também contribuem” para os acidentes.