Vamos às uvas: ideias e programas para participar nas vindimas

Comboio no Douro

Viagem de comboio do Porto ao Pinhão para um programa dedicado às vindimas da região do Douro. Preços: 73,50€ (1.ª classe), 69,50€ (2ª classe); 55,50€ e 29,50€ para crianças até aos 12 anos, respectivamente. Inclui o transporte à saída do Porto, transferes, degustação de produtos regionais, almoço, visita aos lagares, lagarada, prova de vinhos e muita animação. Nos sábados 14 e 21 de Setembro. www.cp.pt

Cruzeiro no Douro

Cruzeiro de dois dias pelo Douro com participação nas vindimas, numa das famosas quintas da região. Preço desde 260€. Inclui transporte, estadia em hotel com refeições e experiência de vindima com prova de vinhos e animação. Regresso ao Porto de comboio. www.douro.com

Quinta da Pacheca, Lamego

Setembro e Outubro são meses dedicados à vindima na Quinta da Pacheca. Desfrute de um dia em cheio participando nas actividades do corte e pisa da uva nos lagares, prova de vinhos, visita à quinta. Preços: 30€ e 60€ (com jantar). quintadapacheca.com

Quinta da Roêda, Pinhão

Durante a época da vindima, pode apreciar na Quinta da Roêda, localizada no Pinhão, no coração do Vale do Douro, a inesquecível experiência de pisa das uvas nos lagares e degustação de vinhos, pelo preço de 30€. croftport.com

Quinta do Vallado, Peso da Régua

Na Quinta do Vallado pode viver a tradição da vindima com preços desde 98€. Inclui pequeno-almoço, kit de vindima, almoço regional, início da actividade e lanche. www.quintadovallado.com

Foto Quinta do Vallado Paulo Ricca

​Régua

O Hotel Régua Douro junta-se a esta tradição com o programa Vindimas na Enoteca. Inclui uma noite de alojamento com pequeno-almoço, visita aos Jardins da Enoteca, actividade de vindima, prova de vinho e um almoço tradicional. Preço: 102€ por pessoa em quarto duplo. www.abreu.pt

Riba Douro

O programa “Vindimas D’Ouro” do Douro Royal Valley Hotel & Spa propõe duas noites de estadia com pequeno-almoço, livre acesso à zona térmica e spa, desconto em tratamentos e produtos spa, transporte para uma quinta do Douro, kit de vindima, actividades diversas e almoço regional e lagarada tradicional. Preços: desde 309€ por pessoa em quarto duplo. www.solferias.pt

Baião

O Douro Palace Hotel Resort & Spa, em Baião, convida-o para uma estadia de duas noites, em quarto duplo com pequeno-almoço, transporte entre a estação da Régua e uma quinta do Douro, kit de vindima, actividades diversas e almoço regional e lagarada tradicional. Preço: desde 235€. Válido de 1 a 30 de Setembro. www.solferias.pt

Caves do Solar de São Domingos, Bairrada

O Roteiro Vitivinícola na Bairrada contempla actividades nas vinhas da Quinta São Lourenço, Óis do Bairro e S. Mateus, espumante acompanhado de aperitivos, visita às galerias das Caves São Domingos, almoço e degustação de vinhos, espumantes e aguardentes. Preço: 75€. Válido de segunda a sábado com marcação prévia. www.cavesaodomingos.com

Adega do Cartaxo, Cartaxo

A Adega do Cartaxo, situada na região do Tejo, celebra o início da época das vindimas com dois programas. O primeiro custa 5€ e inclui welcome drink, visita à adega (zona de vinificação, linhas de enchimento, laboratório, sala de barricas, cave e o armazém de produto acabado) e prova de vinhos. O segundo custa 30€ e acrescenta ao cardápio um passeio pelas vinhas, corte de corte de uva e almoço. adegacartaxo.pt

Foto Tapada da Ajuda Miguel Madeira

Tapada da Ajuda, Lisboa

As vindimas do Instituto Superior de Agronomia (ISA) da Universidade de Lisboa já arrancaram na Tapada da Ajuda e, uma vez mais, procuram-se de voluntários para ajudar na colheita das uvas. A participação é gratuita, mediante inscrição antecipada. E os dias de apanha vão sendo definidos consoante a maturação das uvas. A próxima data anunciada é já esta quinta-feira, dia 29 de Agosto. www.isa.ulisboa.pt

​Óbidos

Aceite a sugestão do Evolutee Hotel Royal para uma escapada a Óbidos com uma actividade de vindima com preços a partir de 176€, por pessoa em quarto duplo. Duas noites de alojamento com pequeno-almoço, livre acesso ao ginásio, sauna, banho turco e piscina interior e programa de vindima na Quinta do Gradil com almoço. www.abreu.pt

Quinta da Fiuza, Almeirim

Sob o tema “Enjoy Fiuza”, a Quinta da Fiuza, em Almeirim, convida-o para mais uma vindima. Preço: 55€. São dois programas com welcome drink, corte da uva, piquenique regional na vinha e um passeio de barco no rio Tejo ou uma visita guiada ao centro histórico de Santarém. Válido de 26 de Agosto a 30 de Setembro. www.fiuzabrightpt.com

Foto Há programas de vindimas para todos os gostos e carteiras Adriano Miranda

Quinta do Gradil, Cadaval

Durante o mês de Setembro, de quarta a domingo, há vindima na Quinta do Gradil, no Cadaval, propriedade secular da região de vinhos de Lisboa. Preço: 120€, para duas pessoas e 150€, bilhete família (dois adultos e uma criança). No dia 7 realiza-se o Arraial de Vindimas, com início às 17h30 com welcome drink com vinhos e produtos regionais, seguido de vindimas ao pôr do sol, jantar e bailarico tradicional. Preço: 50€ por pessoa. www.quintadogradil.wine

Casa Relvas, Évora

Até ao dia 20 de Setembro, a Casa Relvas abre as portas da Herdade de São Miguel, no Redondo, para receber os visitantes que queiram conhecer de perto as tradições da vindima. O programa começa com um passeio na vinha, identificação das castas e análise sensorial dos bagos, grainhas e engaços, seguidos de vindima manual, prova de mostos, remontagem do vinho da talha, pisa e prova de vinhos. Preço: 40€ sem almoço e 70€ com almoço. Tel: 910016035. www.herdadesaomiguel.com

Herdade do Esporão, Évora

Visitas guiadas, prova de vinhos e almoço harmonizado com quatro vinhos são algumas das experiências incluídas no programa preparado para esta ocasião, na Herdade do Esporão, em Évora. Realiza-se todos os dias, excepto sábados e domingos, até 27 de Setembro. Preço: 110€ por pessoa. www.esporao.com

​Torre de Palma Wine Hotel, Monforte

Em pleno Alentejo, o Torre de Palma Wine Hotel, localizado em Monforte, sugere dois programas com visita às vinhas e à adega, selecção de uvas, prova de vinhos, entre outras actividades. Preços: 75€ a experiência de um dia com almoço e 730€ para duas noites de estadia em quarto duplo. www.torredepalma.com

Foto Vila Galé Clube de Campo António Carrapato

Vila Galé Clube de Campo, Beja

Experiência de vindima com apanha da uva, pisa tradicional a pé e prova de vinhos é a sugestão do hotel Vila Galé Clube de Campo, próximo de Beja. Preço: 30€ sem almoço e 65€ com almoço. Para crianças até aos 3 anos é gratuito e até aos 12 anos têm desconto de 50%. Caso pretenda ficar instalado no hotel, o preço da estadia para uma noite em quarto duplo é de 135€. www.vilagale.com