Lousã vai ter passadiços nas piscinas naturais da serra

Um conjunto de passadiços em madeira, numa extensão de 1200 metros,​ vai surgir entre o lugar do Cabo do Soito e o complexo turístico da Senhora da Piedade, como parte da modernização deste espaço em plena serra da Lousã.

O anúncio foi feito pela autarquia local, que deverá investir cerca de 400 mil euros no projecto, onde se inclui ainda a “criação de acesso pedonal entre o Castelo e a zona da piscina”, informam.

A empreitada, que foi atribuída esta semana e que tem o prazo previsto de quatro meses, passará também por instalação de iluminação.

O projecto é apoiado pelo Programa Valorizar, do Turismo de Portugal, que “garante parte do seu financiamento”. Em comunicado divulgado em 2017, a autarquia avançava também que seria feita a “reabilitação do património edificado, adaptando-o aos novos usos, melhorando a oferta e a estética dos edifícios e criando uma harmonia” entre estes.

Garantia-se ainda que outro dos objectivos passava pela requalificação e conservação do património natural do sítio, “nomeadamente o combate às espécies invasoras, substituindo-as por espécies autóctones”.

À Praia Fluvial da Senhora da Piedade, lugar conhecido como o Burgo, chega-se “depois de percorrer a estrada sinuosa de dois quilómetros pela serra”, como refere a autarquia. É um mundo de xisto (o concelho tem cinco Aldeias do Xisto, incluindo Cerdeira), onde se aproveitam as águas e as duas piscinas naturais da Ribeira de São João (uma que inclui prancha de saltos e outra pouco profunda e indicada para crianças). Tem Bandeira Azul e é vigiada durante a época balnear. No local, existe café com esplanada, zona de solário e restaurante. E garante ainda boas vistas para a serra e para as Ermidas de Nossa Senhora da Piedade, além de ser “protegida” pelo milenar Castelo de Arouce.