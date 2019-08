Estivadores: Sociedades de advogados são “porta giratória” entre governos e patrões

“O direito à greve está ferido de morte pela sucessão de eventos que em poucos dias abalaram o país”. Quem o diz é a direcção do Sindicato dos Estivadores e Actividades Logísticas (SEAL), num comunicado onde refere que o Governo nem precisa de enfrentar a impopularidade de fazer alterações à lei da greve uma vez que já demonstrou que pode “neutralizar paulatinamente os efeitos directos e colaterais do exercício do direito constitucional à greve”. Isto, acusa o SEAL, com recurso “a algumas ideias iluminadas de governação criativa – assessorado por escritórios de advogados muito próximos”.

