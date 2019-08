Libra afunda com pedido de suspensão do parlamento

A libra esterlina caiu 1% e atingiu os 1,217 dólares, minutos depois das notícias sobre a suspensão do parlamento britânico até meados de Outubro por iniciativa do governo de Boris Johnson. Este valor é o mais baixo em uma semana.

Os analistas citados pelas agências sublinham que esta reacção muito negativa pode ser apenas o início, se o Parlamento for efectivamente suspenso, dado que isso significará que a saída do Reino Unido da União Europeia será precipitada sem acordo. Um passo que trará um elevado grau de incerteza aos investidores e consequências imprevisíveis em termos económicos.

Para além da desvalorização face ao dólar, a libra também caiu perto de um ponto percentual contra todas as principais divisas mundiais, tendo chegado aos 0,911 euros, aos 128,6 ienes e aos 1,194 francos suíços.

A moeda britânica tinha vindo a recuperar nas últimas sessões com os sinais de que o Brexit podia ser implementado através de algum tipo de acordo. No entanto, essa recuperação foi toda “apagada” pela reacção negativa desta manhã.

A bolsa de Londres manteve, ainda assim, o seu arranque positivo, com o índice FTSE 100 a permanecer com ligeiros ganhos depois do anúncio de pedido de suspensão do parlamento. No entanto, algumas acções foram especialmente penalizadas, com destaque para os sectores da construção e da aviação, cujos títulos apresentavam perdas em torno de dois pontos percentuais.

Notícia actualizada com mais informação