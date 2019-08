Fectrans foi à Autoridade Tributária para apertar controlo à fuga fiscal

Depois dos alertas já feitos em Fevereiro e em Março, a direcção da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans) esteve esta terça-feira reunida com responsáveis técnicos da Autoridade Tributária (AT) para discutir formas concretas de averiguar alegadas fugas contributivas no sector do transporte pesado de mercadorias.

