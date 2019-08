Vuelta: o dia de Madrazo, da Burgos e de Ángel López

À terceira, foi de vez. Ángel Madrazo (Burgos-BH) voltou nesta quarta-feira a desferir um ataque de longa distância na Vuelta 2019 e, desta feita, foi bem sucedido. O ciclista espanhol foi buscar forças aonde pareciam já não existir para regressar à luta pelo triunfo, a 4,8km da meta, e alcançou a maior vitória da carreira, no dia em que Miguel Ángel López (Astana) recuperou a liderança da geral que alcançara no primeiro dia da prova, o contra-relógio por equipas.

A 5.ª etapa da Volta a Espanha, que partiu de L’Eliana e terminou no Observatório Astrofísico de Javalambre, assistiu à primeira tentativa de fuga logo aos 11km, quando Ángel Madrazo, a defender a camisola de líder da montanha, e o holandês Jetse Bol, ambos da Burgos-BH, saltaram do pelotão para serem acompanhados por José Herrada (Cofidis) pouco depois. Começava, aí, o festival do corredor de Santander.

Madrazo impôs-se então na primeira subida do dia, ao Puerto de Alcublas, e a diferença para o pelotão, aos 70km, era já de 10m25s. O espanhol da Burgos voltou a brilhar em Alto Fuente de Rubielos (aos 98,6km), altura em que a UAE Team dá sinais de querer responder, ainda que de forma intermitente. Só a 20km da chegada é que a Ineos arregaçou as mangas para reduzir a desvantagem para a fuga para 6m58s, à entrada da derradeira subida.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Foi a vez de José Herada (Cofidis) tentar a sorte, deixando Madrazo em dificuldades e, aparentemente, já fora das contas quando ficou para trás, a 4,8km da meta. Mas as vidas do espanhol não se tinham esgotado e a resposta foi tremenda, protagonizando um regresso em grande para o último quilómetro, ainda a tempo de arrancar o triunfo.

Já num grupo mais reduzido, o camisola vermelha Nicolas Roche (Sunweb) deixou fugir Alejandro Valverde (Movistar) e, face ao contra-ataque imediato de Miguel Ángel López, deixou fugir também a liderança da prova. O colombiano da Astana terminou a tirada a 47 segundo de Madrazo e vai partir hoje, para a primeira etapa de verdadeira montanha (183km), no primeiro posto.

Entre os portugueses, Ruben Guerreiro (Katusha) foi o melhor do dia, em 15.º (a 2m26s do vencedor), e é também o melhor na geral, ocupando a 18.ª posição, a 3m18s.