Ivo Vieira e a Liga Europa: “Podemos partir para um futuro mais risonho”

O treinador do Vitória de Guimarães, Ivo Vieira, realçou nesta quarta-feira que o triunfo sobre o FCSB, da Roménia, no play-off da Liga Europa de futebol, pode garantir um futuro de maior sucesso ao clube minhoto. Depois do 0-0 da primeira mão, em Bucareste, a equipa portuguesa decide, na quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, a passagem à fase de grupos da prova, com uma receita imediata de 2,92 milhões de euros.

Ciente da “importância do momento”, o técnico salientou que a vitória no jogo da segunda mão é a chave para a concretização de um “grande objectivo” da época. “Temos de nos concentrar e fazer pela vida. Devemos valorizar cada jogo com a devida importância, mas é um momento em que podemos partir para um futuro mais risonho. Vamos jogar para a vitória, porque não sabemos jogar de outra forma”, assinalou, na conferência de antevisão à partida agendada para as 20h.

O jogo de quinta-feira, acrescentou o “timoneiro” vitoriano, não tem qualquer “margem"de erro e é o último que poderá dar acesso a “mais jogos para a frente” nas provas europeias, ao contrário do que acontece no campeonato, competição em que é possível recuperar o que de “menos bom se fez no presente” - o Vitória abriu a I Liga com empates frente a Boavista e Famalicão (1-1, em ambos).

Ivo Vieira considerou ainda que a equipa parte com um “resultado razoável”, mas não “confortável” para o segundo embate com os romenos. "[O FCSB] Será uma equipa que vai apostar nas transições ofensivas, porque tem elementos rápidos na frente, mas vai jogar aqui [em Guimarães], perante um adversário com casa bem composta, o que nos vai ajudar a crescer no jogo”, lembrou, apelando à presença “em massa” dos vitorianos.

O FCSB ocupa o 13.º e penúltimo lugar da I Liga romena, com quatro pontos em sete jogos, após ter sido goleado pelo Gaz Metan (4-0), no domingo, mas o técnico lembrou que o adversário tem surgido com “uma equipa completamente desfasada na Liga Europa”, com “qualidade” individual suficiente para causar problemas ao Vitória.