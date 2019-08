Dean Saunders, antigo avançado do Benfica e do Liverpool, foi detido

O antigo avançado do Liverpool Dean Saunders, que também passou pelo Benfica, foi condenado a cerca de dois meses e meio de prisão, por se ter recusado a fazer o teste do balão, após ser parado pela polícia.

Saunders, de 55 anos, que jogou no clube da Luz na época de 1998/99, foi parado pela polícia em Boughton, Chester, a 10 de Maio, por suspeitas de que poderia estar a conduzir embriagado. Na altura, recusou fazer o teste por duas vezes, na estrada e na esquadra.

Esta terça-feira deu-se como culpado no tribunal de Chester e foi ainda condenado a 30 meses sem conduzir e a pagar as custas judiciais.

O advogado do ex-jogador, que agora é presença assídua na televisão como comentador, tentou argumentar que o antigo futebolista bebeu pouco, mas que o álcool terá interagido com a medicação que aquele toma para lesões nos joelhos e para a asma. Sem sucesso.

O jogador galês fez 19 jogos pelo Benfica, onde chegou já com 34 anos. Não foi uma época de boa memória para benfiquistas, que acabaram em terceiro, a 14 pontos do campeão FC Porto — foi o ano do penta. Saunders ainda jogou mais dois anos, antes de se retirar, no Bradford City.