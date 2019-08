Uma História sem letras: o âmago do Museu

Em 2013, decidi propor ao departamento de História da Pontifícia Universidad Católica de Chile um novo curso optativo denominado Uma História sem letras. Este curso visava acabar com a dicotomia ainda vigente na América do Sul entre História e Antropologia (na qual se insere a Arqueologia), em que, tendencialmente, a primeira estuda os brancos (a sua história europeia e a da sua colonização na América) e a segunda estuda as comunidades indígenas. Pretendia, com este curso, acabar com esta separação estruturalista e demonstrar que as duas disciplinas devem ser complementares e que, na realidade, no caso chileno, a História em si, com o seu método clássico de análise documental, era insuficiente, inclusivamente para estudar a integridade da história do país nos últimos cem anos: os indígenas não usavam a escrita e mais de metade da população (população essa que, segundo os estudos, é essencialmente mestiça e, portanto, portadora de duas tradições), em 1920, não sabia ler nem escrever. A História no Chile sempre foi uma visão de uns poucos sobre a maioria, mas não será também assim noutros lados? O início foi animador: 25 alunos inscritos, com vários no final a optarem por fazer um minor em Antropologia e a interessarem-se pelo passado indígena e mestiço, mas a riqueza residiu, sobretudo, num crescente interesse pela materialidade, pelos fragmentos que, finalmente, são as “letras” que compõem um novo tipo de texto, uma narrativa diferente… alguns desses alunos estão hoje a desbravar os museus do país andino, o lugar onde se faz História e fazem histórias sem letras.

Continuar a ler