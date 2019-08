Confissões de Santo Agostinho com leitura encenada em Leiria

Uma das principais obras de Santo Agostinho, Confissões, vai ter esta quarta-feira uma sessão de leitura encenada no Museu de Leiria, às 22h. A produção é do Teatro Maizum, tem direcção artística de Júlio Martín da Fonseca, dramaturgia de Silvina Pereira e música ao vivo de Rão Kyao, músico que há anos faz a ponte entre a “tradição musical portuguesa” e o Oriente. A interpretação está a cargo de Augusto Portela, Helena Reis, Íris Martín Pereira e Júlio Martín, com direcção técnica de José Carlos Nascimento.

Nascido em Tagaste, na actual Argélia, em 13 de Novembro de 354, Agostinho de Hipona (conhecido como Santo Agostinho) morreu no ano 430, em 28 de Agosto, data escolhida para esta encenação. Começando por ensinar gramática e retórica em Roma e em Milão, converteu-se ao cristianismo por influência da mãe (Santa Mónica) e tornou-se mais tarde Bispo de Hipona. Como escritor, dedicou-se à filosofia e à poesia, sendo A Cidade de Deus e Confissões duas das suas principais obras, muito influentes no desenvolvimento da filosofia ocidental e do cristianismo. Foi nomeado “Doutor da Igreja” e é considerado um dos mais importantes filósofos do início do cristianismo.

Este espectáculo, de entrada livre (sujeita à lotação máxima do espaço), conta com apoios da Câmara Municipal de Leiria, do Museu de Leiria, do Centro de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e do Centro Nacional de Cultura. Uma hora antes, para quem quiser, há uma visita guiada ao Convento de Santo Agostinho.