Ficámos cara a cara com o australopiteco mais antigo que se conhece

Em 2016, uma equipa de cientistas vasculhava a área de Woranso-Mille, na Etiópia, quando encontrou um crânio quase completo de um hominídeo. A equipa publica esta quinta-feira dois artigos científicos na revista Nature em que nos desvenda essa descoberta e a espécie desse crânio: é um Australopithecus anamensis, o mais antigo dos australopitecos, com cerca de 3,8 milhões de anos e, provavelmente, seria um homem. Além de nos descreverem as características deste australopiteco e nos darem pistas sobre como vivia, os cientistas apresentam uma reconstituição facial do Australopithecus anamensis. É o nosso primeiro cara a cara com esta espécie.

