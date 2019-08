No Tinder, o romance pode ter um preço. E não é igual para todos

Durante dois anos, Miguel, 37 anos, pagou cinco euros por mês para ter mais sucesso no Tinder. “Era um preço justo para um gajo não ter de se ralar com alguns limites da aplicação, como o número de gostos ou só poder ter acesso aos perfis das pessoas que vivem perto de nós”, diz ao PÚBLICO. Habituado a viajar entre Lisboa e o Funchal, onde vive, Miguel usava a versão paga da aplicação para encontrar potenciais companheiras em qualquer uma das cidades, mesmo quando estava na outra.

“O Tinder é como passar na rua e ir conhecendo pessoas, com a diferença de que sabemos que as outras pessoas também estão interessadas numa relação mais séria, ou menos séria, e que estão disponíveis”, explica Miguel, um dos dois utilizadores pagantes que aceitaram falar com o PÚBLICO com um nome fictício. “Uma vantagem adicional do Tinder Gold, que é aquilo que eu usava, é saber logo se as outras pessoas também estão interessadas em nós.”

Ninguém tem de pagar para usar o Tinder e a maioria dos utilizadores não o faz. Mas há cinco milhões de pessoas em vários países que têm assinaturas mensais. Outros pagam apenas aquilo que a empresa define como “serviços à la carte”, como ter o perfil destacado. Os dados são do Match Group, dono do Tinder e de outros serviços de encontros. Este ano, o Tinder destronou o Netflix, tornando-se a aplicação com a maior receita nas lojas de aplicações, excluindo os jogos para telemóvel.

A verdade é que parece que se tem mais sucesso no Tinder ao pagar "Luís", antigo utilizador

Começar a pagar pelo Tinder também foi uma escolha fácil para Luís, um estudante de Economia em Lisboa. Tinha então 23 anos e, no seu caso, o preço era de 2,99 euros por mês. “Já subscrevia o Netflix, o Spotify e o serviço da PlayStation… Mais três euros para me destacar no Tinder pareceu-me razoável”, diz ao PÚBLICO o antigo utilizador, que hoje tem 25 anos. Há dois anos, queria começar uma relação mais séria e tinha vários amigos a usar a aplicação – tanto para relações duradouras, como para encontros casuais. A versão Plus (o pacote menos caro) permitia-lhe, por exemplo, ter o perfil destacado durante 30 minutos por mês e escolher de que parte do mundo queria conhecer alguém. Luís diz que dava jeito para conhecer raparigas de Lisboa através do telemóvel enquanto passava os serões na casa dos pais em Carnaxide.

“É mais fácil encontrar alguém se frequentarmos ambientes sociais… Só que sair à noite e passar muito tempo em bares não é o meu estilo”, argumenta o estudante. Na versão grátis, os utilizadores só têm acesso a quem está na mesma zona geográfica. “O Tinder Plus é uma boa opção para conhecer pessoas sem passar por esses ambientes. Hoje estou com outra pessoa, mas na altura a subscrição ajudou. A verdade é que parece que se tem mais sucesso no Tinder ao pagar.”

Um jogo com regras

Quando o Tinder surgiu, no final de 2012, despertou muito interesse por lembrar um jogo: tem-se acesso a vários perfis de utilizadores com uma fotografia, idade, nome e outros detalhes, como a profissão ou citações filosóficas. É possível deslizar os perfis (“fazer swipe”, na gíria do Tinder): para a esquerda, se não há interesse em conhecer a pessoa; para a direita, quando há. Os utilizadores apenas sabem do interesse de outros quando acontece um match – ou seja, quando ambos demonstraram interesse. E só aí podem começar a conversar.

Foto Mike Blake/Reuters

Há excepções à regra do match. Quando um utilizador faz um “super gosto”, a pessoa em causa sabe sempre que o seu perfil foi deslizado para a direita. Mas só há um “super gosto” por dia na versão grátis. Também há um limite diário de 100 swipes para a direita.

Para os assinantes de qualquer uma das duas versões pagas (o Tinder Plus e o Tinder Gold), o jogo torna-se mais fácil: há cinco “super gostos” diários, swipes ilimitados, um “passaporte” que permite ver pessoas noutras regiões, e até a hipótese de voltar atrás quando se desliza um perfil para a esquerda por engano. O Tinder Gold, que é o pacote mais caro, permite aos subscritores saber os utilizadores que gostaram deles.

Os fundadores da aplicação dizem que a associação a um jogo é propositada. “Funciona como uma slot machine”, comparou Jonathan Badeen, co-fundador e estratega do Tinder, no documentário Swipe, da HBO. “Ficamos entusiasmados para ver quem é que nos calha depois, ou ficamos entusiasmados para saber se conseguimos fazer match. E ver o ecrã de match? Dá uma pequena sensação de adrenalina.” Badeen explica: “Percebemos que ter recompensas imprevisíveis, mas frequentes, é a melhor forma de fazer alguém avançar.”

Funciona como uma slot machine. Ficamos entusiasmados para ver quem é que nos calha depois, ou ficamos entusiasmados para saber se conseguimos fazer match. Jonathan Badeen, co-fundador do Tinder

O preço certo

Qualquer pessoa pode utilizar o Tinder sem pagar. E, entre os que pagam, nem todos têm acesso ao mesmo preço. “Tenho um amigo em Lisboa que pagava mais dez euros do que eu pelo Gold”, recorda Miguel. “Acho que é porque sou do Funchal e ele é de uma cidade maior.”

Há utilizadores de Nova Iorque a queixarem-se no Twitter de subscrições mensais de 31 dólares (cerca de 28 euros). Outros, em cidades espanholas, dizem pagar 15 euros. E quando o PÚBLICO instalou a aplicação para experimentar, identificando-se como um utilizador de 24 anos, o custo era de dez euros por mês para a modalidade Plus. Com 44 anos, o preço subia para 21 euros. Pela versão Gold, eram precisos mais dez.

A empresa diz ao PÚBLICO que a diferença de preços é normal. “Somos um negócio global e utilizamos uma estrutura de preços dinâmicos em vários aspectos”, justifica Rocio Vives, porta-voz do Tinder para a região ibérica. O valor pode variar consoante a região, a duração da subscrição, promoções da aplicação e outros aspectos, como a idade.

A excepção é a Califórnia, onde a empresa recebeu uma multa de 17,3 milhões de dólares (15,5 milhões de euros) este ano por tentar cobrar dez dólares a mais a utilizadores com 30 ou mais anos sem os avisar. Nos outros países, a empresa vai manter os preços diferenciados, incluindo, por exemplo, descontos para quem tem menos de 21 anos.

Foto Por vezes, o preço do Tinder varia consoante a idade do utilizador

Aquando do lançamento do primeiro pacote de subscrição, a empresa comparou a diferença de preços a descontos especiais para estudantes oferecidos por outros serviços como o Spotify ou os jornais. “O Tinder não é diferente”, defendeu na altura Rosette Pambakian, responsável global pela comunicação do Tinder. “Durante a fase de testes, foi sem surpresas que percebemos que os nossos utilizadores mais novos também estão entusiasmados com o Tinder Plus, mas têm mais restrições a nível do orçamento e é preciso uma oferta mais baixa para pressionarem o botão e aderirem”.

“A diferença de preços faz algum sentido”, defende Luís, que pagava cerca de três euros por mês pelo Tinder Plus. “Se a área em que me encontro não tem tanta possibilidade de me dar um match, que é, no fundo, o objectivo da subscrição, então deve ser mais barato por comparação com zonas que sejam mais ‘povoadas’.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A estratégia de preços parece estar a funcionar. O Match Group, dono do Tinder e de outros 22 serviços de namoro usados por 80 milhões de pessoas, reportou receitas de 498 milhões de dólares (cerca de 448 milhões de euros) para o segundo trimestre de 2019. No espaço de um ano, o Tinder conseguiu 1,5 milhões de novos subscritores. Embora a empresa também faça dinheiro com publicidade e com os “serviços à la carte”, 70% da receita vem dos pacotes mensais.

A empresa atribui a popularidade da aplicação ao “método Tinder”: o algoritmo que determina a ordem dos perfis que a aplicação mostra não considera a idade, aparência ou profissão. As únicas variáveis que interessam são a região geográfica do utilizador e o facto de estar activo. Quando se cria uma conta na aplicação, o serviço pede uma fotografia, a data de nascimento, o nome e o género (pode-se escolher “não mostrar”). Depois, opta-se por ver “homens”, “mulheres” ou “todos”. Por fim, define-se a faixa etária e o raio a que se quer ter acesso (entre dois e 161 quilómetros). “Todos os dias, há 26 milhões de matches feitos no Tinder”, destaca Roccio Vives, do departamento de comunicação da empresa.

Miguel acha que a chave do sucesso não está no algoritmo. “O Tinder é como qualquer aplicação. Tem o factor do jogo, sim, mas não é mais nem menos difícil de usar”, diz. “A grande vantagem do Tinder é o volume. Todos sabem o que é o Tinder hoje em dia. Quem quer estar, está. E pagar é uma escolha”. Miguel deixou de o fazer há uns meses: “Não estava insatisfeito. Usei dois anos… Só que estou a fazer uma pausa. A certa altura temos falta de começar uma relação da forma dita normal, fora do ecrã primeiro.”