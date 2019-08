PSP faz buscas nos bairros da Pasteleira Nova e Pinheiro Torres

A PSP está a realizar várias buscas o âmbito de uma megaoperação de combate ao tráfico de droga nos bairros da Pasteleira Nova e Pinheiro Torres, no Porto, ao longo da manhã desta terça-feira, confirmou o PÚBLICO junto de fonte da PSP do Porto.

A TVI24 avança ainda que estão a ser realizadas cerca de 30 buscas domiciliárias por mais de 100 operacionais da PSP, com o objectivo de apreender droga, nomeadamente heroína e cocaína. De acordo com a mesma televisão, as buscas começaram a partir das 7h desta manhã.