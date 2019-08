Número de mortes nas estradas cresceu 12% em 2018. Foram mais 73 do que no ano anterior

Só no ano passado morreram 675 pessoas no período até 30 dias após o acidente em que estiveram envolvidas. Foram mais 73 do que no ano anterior — o que corresponde a um aumento de 12%. As estatísticas, que mostram quantos feridos graves ou ligeiros acabaram por morrer até um mês depois do sinistro, foram publicadas pela Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR). Eram os números que faltavam para conhecer o cenário completo da sinistralidade rodoviária no ano passado.

