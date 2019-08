Livreiros denunciam atrasos nos pagamentos dos manuais escolares

A menos de um mês do início do ano lectivo, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) diz que “um número muito significativo de livrarias e papelarias não está a receber atempadamente o pagamento por parte do Estado referente aos manuais já disponibilizados às famílias em troca dos vouchers”.

A APEL diz, em comunicado, que a situação “causa sérios constrangimentos de fundo de maneio”. E pede que o Ministério da Educação “tome rapidamente as diligências necessárias para resolver esse estrangulamento financeiro dos livreiros”.

Outra questão “preocupante” para a APEL é “o atraso no processo de registo de alguns manuais escolares na plataforma MEGA [Manuais Escolares Gratuitos]”. Segundo a associação, essa demora “colocará dificuldades às famílias no processo de encomenda e poderá levar a que muitos pais tenham de repetir em Setembro o processo de recolha de vouchers e encomenda de manuais para algumas disciplinas que não foram tratadas atempadamente”.

No que diz respeito aos manuais escolares usados, a APEL alerta para as “manifestações de desagrado em relação ao estado de alguns manuais reutilizados entregues às famílias” — o problema será maior nos livros do 1.º ciclo.

No mesmo comunicado, a associação de livreiros lembra que este ano os manuais escolares são gratuitos para todos os níveis de ensino até ao 12.º ano.

“É importante informar as famílias que, neste primeiro ano de implementação, todos os alunos do 7.º ano ao 12.º ano que frequentam as escolas públicas têm direito a manuais escolares totalmente novos e não reutilizados para todas as disciplinas”. Além disso, nas “disciplinas em que há exames nacionais os alunos devem guardar os manuais até ao fim do ciclo e só os têm de devolver após os exames”.