PSD acusa Costa de desempenhar papéis de artista de circo

O vice-presidente do PSD David Justino considerou esta segunda-feira que o Governo montou um circo em redor da greve dos motoristas, que se mantém, com António Costa a desempenhar vários papéis.

“O doutor António Costa, o PS e o Governo, como é natural, montaram o circo por causa da greve dos camionistas. Já acabou a greve, mas o circo mantém-se, e direi que ele se mantém porque o doutor António Costa faz os papéis todos, ou seja, é o malabarista, depois sai de cena, há uns comperes, que no fundo falam pelo meio, e ele volta, e então vai fazer o número de contorcionista”, ironizou.

David Justino, que falava na sessão de abertura da Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, no distrito de Portalegre, prosseguiu o seu discurso acusando ainda António Costa de interpretar o “número de ilusionista”, em relação ao protesto dos motoristas. “Ele volta a sair, volta a entrar e depois faz o número de ilusionista, e vou ficar por aqui porque hoje não há palhaços”, disse.

“Era bom que o PS em vez de continuar a prometer para mais quatro anos pusesse a mão na consciência e respondesse por estes quatro anos que passaram, em que não fez uma reforma que se possa atribuir ou dar esse mesmo nome”, acrescentou.

David Justino, que ao longo do discurso apontou vários pontos que distinguem o PSD do PS, criticou ainda a entrevista de António Costa ao Expresso, nomeadamente sobre as questões relacionadas com o programa de Governo que o PSD está a desenvolver.

“O senhor primeiro-ministro e actual candidato do PS e secretário-geral do PS, confessou na última entrevista que deu ao jornal Expresso que o programa do PSD promete tudo a todos. Ele não leu, como confessou, porque ele não estava a ler o programa do PSD, ele estava a ver-se ao espelho, claramente. Porque se há alguém neste país que andou a prometer tudo a todos foi o doutor António Costa”, acusou.

As críticas ao PS prosseguiram numa outra fase da sua intervenção, em que David Justino afirmou que o único adversário do PSD nesta altura em que se aproximam as eleições legislativas é o PS. “O nosso principal adversário, quer queiramos quer não é o PS, não é mais ninguém. O PS pode ter mais adversários e cada entrevista que dá arranja mais um adversário, nomeadamente se o Bloco de Esquerda não está na linha desejada, e se se quer puxar pela votação, obviamente transforma-se o Bloco de Esquerda num adversário”, disse.

“Na verdade, parece que o PS está rodeado de adversários por todo o lado e, cirurgicamente, vai fazendo ataques no sentido de minimizar o papel dos adversários”, acrescentou.

A tradicional iniciativa social-democrata de formação de jovens quadros assinala a sua 17.ª edição e contará também entre os participantes com o coordenador do programa eleitoral do CDS-PP, Adolfo Mesquita Nunes, o professor universitário e antigo ministro do Desenvolvimento Regional Miguel Poiares Maduro, dois vice-presidentes do PSD, David Justino e Salvador Malheiro, e o eurodeputado do partido Paulo Rangel.

O director-geral da Organização Internacional das Migrações, o socialista António Vitorino, será o orador de um dos jantares conferência. O encerramento da iniciativa será feito por Rui Rio, que no sábado estará na Festa do Pontal, no Algarve, o acontecimento que este ano se realizará em Monchique e que, juntamente com a Universidade de Verão, marca a “rentrée” política dos sociais-democratas.