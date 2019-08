Rede de escolas para atletas de alta competição

Como aluno do ensino secundário, fico grato pelos contínuos esforços do Ministério da Educação no desenvolvimento e apoio dos nossos futuros atletas, não só no âmbito desportivo como também no educacional. Porém, lamento que a carreira dos nossos futuros artistas não recebe a merecida e proporcional atenção... Eu, ex aluno do ensino articulado de música, e vários outros alunos que gostariam de exercer a sua actividade artística no futuro, sentem-se desmotivados devido à fraca aposta e assistência dada aos artistas portugueses durante a sua aprendizagem e carreira, muitas vezes substituindo a mesma desejada carreira pelos estudos comuns e a entrada num curso superior que a sociedade, família e professores acreditem “que dê em Portugal”. Tal como o desporto, a arte também faz parte da nossa cultura, e os nossos artistas merecem a igual atenção que é dada aos nossos atletas.

Vicente Oliveira Ribeiro, Vila Nova de Gaia

El País, um exemplo

​Passei as duas semanas da “praxe” em Maiorca. Também da “praxe” foi comprar o dito diário ao domingo. Se calhar porque tem muitas semelhanças com o PÚBLICO, no grafismo e não só. Aliás, são da mesma “colheita”. E gosto dos dois. Mas no cotejo, há uma coisa em que o jornal espanhol leva clara vantagem: tem a a figura do “provedor do leitor” ou, melhor dizendo, “el defensor de lector!” Mais ou menos ao lado do editorial e das cartas ao director. Lembro-me bem de que o facto do PÚBLICO ter suprimido essa pertinente figura (mas nunca o tendo assumido...), ter sido muito debatido na última festa do jornal no Ferreira Borges do Porto mas o resultado foi... “nicles”. Não tenho ilusões, pois aquilo que foram tergiversações iniciais, é agora um silêncio que se ouve e o Provedor não virá... Fica o triste desabafo que, pelo menos, justificaria uma posição inequívoca sobre a decisão do (da administração?, do director?) do também “meu” jornal diário.

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Museu Salazar

Em carta ao director, um leitor, acerca da polémica sobre o museu Salazar, diz que seria impensável a existência dum museu Estaline , dum museu Hitler ou dum museu Mussolini. Pois posso informar que ainda há pouco tempo visitei, na cidade natal de Estaline, que agora fica na Geórgia, o Museu Estaline com uma dimensão considerável. Também na Alemanha, Munique, berço e bastião do partido nacional-socialista de Adolf Hitler, tem, após uma longa saga, um centro de documentação do nazismo: um cubo branco no local onde antes estava a Casa Castanha, a sede do partido nazi, destruída nos bombardeamentos da II Guerra. Também em Itália se vai construir o Museo della Shoah junto ao abrigo mandado construir pelo ditador Mussolini junto à sua residência oficial.

Portanto quanto ao Museu Salazar, que eu acho necessário para a divulgação da História de Portugal, talvez seja necessário mudar apenas o nome, mas não deixará de lembrar o ditador.

António João Silva Barão, Lisboa