Vila do Bispo celebra os perceves. Há uma tonelada neste festival

“O evento tem crescido anualmente e a nossa expectativa é a de que este ano ultrapassemos o número de 9.800 visitantes de 2018”, disse à agência Lusa o presidente da Associação de Marisqueiros de Vila do Bispo, a entidade organizadora.

Paulo Lourenço estima que durante os três dias do Festival do Perceve, de 30 de Agosto a 1 de Setembro e que se realiza pelo oitavo ano consecutivo, seja consumida uma tonelada de perceves ou percebes, “um dos mariscos mais procurados e que é uma referência” do concelho de Vila do Bispo, no Algarve.

A quantidade avançada “tem a ver também com a apanha, tendo em conta a preservação da espécie, importante para a economia do concelho e dos marisqueiros”, destacou.

Além do perceve, o evento disponibiliza diversas iguarias da cozinha local e regional, confeccionadas à base de marisco, como as papas de xerém (prato típico algarvio com farinha de milho e marisco), choco frito, navalheiras, polvo, moreia, mexilhões e lapas.

“Embora tenhamos outros pratos, a preferência é sempre para os perceves”, sublinhou o responsável, acrescentando que aquele marisco será vendido a 30 euros por quilo. Segundo Paulo Lourenço, o perceve de qualidade tem, em média, um preço entre os 30 e os 50 euros por quilo.

A apanha do marisco para o festival começou esta terça-feira, “aproveitando as marés grandes e o mar menos batido, condições que garantem um produto de qualidade”.

De acordo com o responsável, “o estado do mar tem sido favorável para o desenvolvimento do perceve”, o que faz com o que o marisco esteja “com um grau de qualidade muito elevado”, assegura.

O Festival do Perceve de Vila do Bispo vai decorrer no pavilhão da escola secundária do concelho, com capacidade para acolher mil pessoas sentadas, de 30 de Agosto a 1 de Setembro, entre as 13h e as 24h.

Além do mar que chega à mesa, o festival inclui um programa de animação musical com grupos regionais.

A entrada no recinto custa 2€, valor que a favor dos bombeiros voluntários locais.