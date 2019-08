O erro de um passageiro levou ao cancelamento de quase 200 voos em Munique

O aeroporto de Munique foi forçado esta terça-feira a cancelar “cerca de 190 voos” depois de a polícia ter ordenado a suspensão dos check-ins e evacuado alguns terminais para procurar um passageiro espanhol que fez disparar os alarmes: conseguiu sair do terminal 2 através de uma porta de emergência sem passar pelo controlo de segurança.

A polícia, adianta a Reuters, foi obrigada a evacuar toda a gente do aeroporto, o que incluiu os passageiros que já tinham passado a segurança, já que era também essencial garantir que não tinham sido deixados quaisquer itens perigosos na infra-estrutura.

Enquanto decorria o encerramento, que se prolongaria por quase quatro horas, o passageiro que cometeu o erro, um turista espanhol, avançava até ao terminal 1, tendo sido detido pela polícia.

Vindo de férias na Tailândia, o jovem (foi apenas identificado como tendo entre 20 e 25 anos), estava em trânsito para Madrid, conta o jornal El País. Terá saído do avião e ido à casa de banho. Quando saiu, tomou o trajecto errado e chegou a uma porta, que conseguiu abrir premindo um botão. Segundo refere o jornal, o jovem está “horrorizado” com tudo o que provocou a seguir.

Ao conseguir abrir a porta e sair do terminal sem passar pelo controlo de segurança, obrigatório para passageiros chegados em voos vindos de fora do Espaço Schengen, fez disparar os alarmes. Assim, seguindo os protocolos de segurança, partes dos terminais foram evacuadas — todo o terminal 2 e secções do 1, segundo o Aeroporto de Munique —, iniciando-se o processo de detenção do passageiro.

Segundo a AP, a polícia terá concluído que tudo não passou de facto de um erro do passageiro, sem outras intenções, sendo provável será que o jovem não sofra consequências.

Depois de quatro horas com o aeroporto em suspenso, as operações foram retomadas mas os danos estavam feitos: o aeroporto, que foi actualizando a informação em tempo real no seu Twitter, confirmou que devido à longa interrupção haveria grandes atrasos nos voos, além de cancelamentos. Estes, segundo dados do aeroporto, chegaram a “cerca de 190” a meio da tarde, conforme se lê num comunicado do aeroporto, esperando-se ainda “atrasos ao longo da noite”. Mais de cinco mil passageiros terão sido afectados pela situação.

Não é a primeira vez um caso assim ocorre em Munique: no ano passado, lembrava a agência de notícias alemã DPA, um incidente idêntico, envolvendo então uma passageira, levou ao cancelamento de 330 voos.