Economia da Alemanha contrai-se 0,1% no segundo trimestre

A actividade económica na Alemanha contraiu-se 0,1% no segundo trimestre deste ano, o que é explicado pela queda das exportações da maior economia europeia, confirmou hoje o Instituto Federal de Estatística (Destatis).

A deterioração da procura externa e o aumento das barreiras alfandegárias justificam a contracção do Produto Interno Bruto (PIB) alemão no segundo trimestre deste ano, depois de ter crescido 0,4% nos três primeiros meses deste ano, segundo dados divulgados hoje, que confirmam a estimativa inicial.

O pior desempenho das exportações, quando comparado com o das importações no mesmo período deste ano, fez com que o comércio externo tivesse um contributo inferior em 0,5 pontos percentuais para o crescimento do PIB germânico.

Caso o PIB alemão volte a contrair-se no terceiro trimestre deste ano, a economia germânica entrará em recessão técnica