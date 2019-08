“Precisamos que os nativos digitais tomem conta da política”

Aos 42 anos, o alemão Simon Schaefer desdobra-se entre dois papéis profissionais, mas desmultiplica-se em milhentas actividades. Com a empresa que fundou para criar e gerir espaços para empresas tecnológicas de crescimento rápido, a Factory, está empenhado em reconverter um edifício com 11 mil metros quadrados no hub criativo do Beato, em Lisboa. A Mercedes escolheu o mesmo sítio para o centro digital que abriu em Portugal e Simon está a renovar um edifício para startups que ali queiram instalar-se, num dos prédios do antigo complexo fabril do Exército e da Manutenção Militar, de domínio público, que fica na zona oriental da capital portuguesa, bem junto ao rio Tejo. Também a empresa que organiza a Web Summit vai ficar neste antigo complexo.

