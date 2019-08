Matosinhos recebe a elite do padel feminino mundial

Depois de a Vale do Lobo Tennis Academy, no Algarve, ter recebido no início do mês a Padel Nations Cup, prova que contou, entre outros, com a presença do argentino Carlos Daniel Gutiérrez, actual líder do ranking masculino da Word Padel Tour (WPT), Matosinhos será palco a partir desta quarta-feira da Ladies Nations Cup 2019, prova que contará com a presença das duas melhores jogadoras nacionais (Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo) e da dupla que lidera o ranking feminino do WPT: as espanholas Marta Marrero e Marta Ortega.

Com entrada livre, os jogos da Ladies Nations Cup 2019 serão realizados na Quinta de Monserrate - Clube, em Matosinhos, e contarão com a presença de duas duplas portuguesas, para além das representantes de Espanha e da Argentina.

Nesta quarta-feira serão realizadas as meias-finais e o primeiro confronto, com início marcado para as 18h00, colocará frente a frente Portugal B, uma dupla formada por Margarida Fernandes e Patrícia Ribeiro, jogadoras da selecção nacional que competem regularmente no WPT.

Pela frente, as actuais n.º 3 e n.º 4 do ranking nacional terão as espanholas Marta Marrero (n.º 1 mundial) e Marta Ortega (n.º 3), dupla que lidera a classificação do WPT e que venceu cinco dos nove torneios do circuito mundial realizados em 2019.

Ao contrário do que acontece na primeira meia-final, no segundo jogo, que será também realizado nesta quarta-feira e tem o seu início agendado para as 19h30, o favoritismo é da dupla portuguesa.

Ana Catarina Nogueira, que esta semana subiu ao 12.º lugar do WPT, e Sofia Araújo (n.º 29), dupla que tem dominado em absoluto o circuito nacional, vão discutir o acesso à final do Ladies Nations Cup 2019 com as argentinas Aranzazu Osoro (n.º 22) e Celeste Paz (n.º 58).

No segundo e último dia do torneio, que terá lugar na quinta-feira, será disputado o jogo de apuramento do 3.º/4.º lugar (18h00) e a final (19h30).