O tenista português João Sousa foi eliminado na primeira ronda do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, ao perder frente ao australiano Jordan Thompson.

O número um nacional, actualmente no 44.º posto do ranking mundial, não teve grandes hipóteses diante do 55.º da hierarquia, perdendo em três sets, por 6-3, 6-2 e 6-4, em duas horas e sete minutos.